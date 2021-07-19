МИНСК, 20 июля /ЭКОПРЕСС/. СООО "Белвест" в настоящее время является крупнейшим производителем обуви в Беларуси. Производственные мощности позволяют выпускать 2 млн пар обуви в год, причем по международным стандартам качества. Это было отмечено во время посещения 19 июля премьер-министром Беларуси Романом Головченко предприятия.

Продукция СООО "Белвест" экспортируется в Россию (более 90% всего объема экспорта), Латвию, Казахстан, Эстонию.

По словам генерального директора СООО "Белвест" Юрия Суманеева, для наращивания мощностей нужны люди и площади, желательно - с уже относительно адаптированной инфраструктурой. В том числе и для того, чтобы продолжить поэтапное внедрение в производственные процессы СООО "Белвест" роботизированных программно-аппаратных комплексов. Это оборудование можно применять во всех производственных операциях на плоских деталях обуви, включая раскрой кожи. При этом алгоритмы на основании искусственного интеллекта позволяют исключать из отрезка кожи дефекты, которые попадают на заготовку.

Роман Головченко принял к сведению, что предприятие ищет не столько площадки, сколько уже подготовленных специалистов и возможность на таких новых производствах быстро размещать заказы.

"Мы немного скорректировали подходы предприятия. В Витебской области достаточно учебных заведений, в которых целевым образом можно подготовить специалистов для этого производства. А в целом острой проблемы нет. Это вопрос будущего - в соответствии со стратегией развития частного предприятия. То, чем можем, мы готовы помогать", - добавил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Он уточнил, что частично уже реализуется план по внедрению инновации.

"Взяты в аренду площади в Минском производственном кожевенном объединении, которое является поставщиком полуфабрикатов для "Белвеста". Там будет размещаться роботизированное производство. Процесс идет", - сказал он.