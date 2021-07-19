ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СООО "БЕЛВЕСТ" ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ 2 МЛН ПАР ОБУВИ В ГОД


09:22 20.07.2021

МИНСК, 20 июля /ЭКОПРЕСС/. СООО "Белвест" в настоящее время является крупнейшим производителем обуви в Беларуси. Производственные мощности позволяют выпускать 2 млн пар обуви в год, причем по международным стандартам качества. Это было отмечено во время посещения 19 июля премьер-министром Беларуси Романом Головченко предприятия.

Продукция СООО "Белвест" экспортируется в Россию (более 90% всего объема экспорта), Латвию, Казахстан, Эстонию.

По словам генерального директора СООО "Белвест" Юрия Суманеева, для наращивания мощностей нужны люди и площади, желательно - с уже относительно адаптированной инфраструктурой. В том числе и для того, чтобы продолжить поэтапное внедрение в производственные процессы СООО "Белвест" роботизированных программно-аппаратных комплексов. Это оборудование можно применять во всех производственных операциях на плоских деталях обуви, включая раскрой кожи. При этом алгоритмы на основании искусственного интеллекта позволяют исключать из отрезка кожи дефекты, которые попадают на заготовку.

Роман Головченко принял к сведению, что предприятие ищет не столько площадки, сколько уже подготовленных специалистов и возможность на таких новых производствах быстро размещать заказы.

"Мы немного скорректировали подходы предприятия. В Витебской области достаточно учебных заведений, в которых целевым образом можно подготовить специалистов для этого производства. А в целом острой проблемы нет. Это вопрос будущего - в соответствии со стратегией развития частного предприятия. То, чем можем, мы готовы помогать", - добавил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Он уточнил, что частично уже реализуется план по внедрению инновации.

"Взяты в аренду площади в Минском производственном кожевенном объединении, которое является поставщиком полуфабрикатов для "Белвеста". Там будет размещаться роботизированное производство. Процесс идет", - сказал он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.07.2021
валюта курс
EUR 2.9875
USD 2.5359
RUB 3.4102
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9875 -0.0044
USD 2.5359 +0.0021
RUB 3.4102 -0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9860 2.9940
USD 2.5340 2.5390
RUB 3.3900 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 20.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 87.8000 88.2500
USD/RUB 74.5000 74.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте