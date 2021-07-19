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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 23,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


09:06 20.07.2021

В первом полугодии 2021 г. организациями всех форм собственности построено 23,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 040,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 866,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 632,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 451,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 569,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,9% от общего ввода по республике.
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