С 20 июля 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

«На основании мониторинга цен на углеводородное сырье (средняя котировка за 1-16 июля составляет 76 долларов США за 1 баррель, рост с начала 2021 года составляет 39%) и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, предельный уровень розничных цен с 20 июля 2021 года изменяется», - говорится в сообщении концерна.

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,92 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,02 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,24 рубля, ДТ – 2,02 рубля.

С учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12%.

Это уже двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 13 июля.