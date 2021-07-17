Презентация магистерской программы «Инновационный менеджмент» состоится 3 августа в онлайн-формате в Институте бизнеса БГУ (начало в 18.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-презентации.

Проведет встречу и ответит на все вопросы магистрант программы «Инновационный менеджмент» Института бизнеса БГУ, менеджер компании Wargaming Михаил Сорокин. Он поделится своими впечатлениями об учебе и секретами профессионального успеха.

На презентации также выступят руководитель программы и выпускники, которые ответят на вопросы будущих магистрантов.

Подробнее об условиях поступления, вступительных испытаниях можно узнать здесь.

Документы на поступление в магистратуру «Инновационный менеджмент» принимаются до 21 августа.