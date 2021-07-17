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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ИНСТИТУТА БИЗНЕСА «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОЙДЕТ В БГУ
18:13 19.07.2021
Презентация магистерской программы «Инновационный менеджмент» состоится 3 августа в онлайн-формате в Институте бизнеса БГУ (начало в 18.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-презентации.
Проведет встречу и ответит на все вопросы магистрант программы «Инновационный менеджмент» Института бизнеса БГУ, менеджер компании Wargaming Михаил Сорокин. Он поделится своими впечатлениями об учебе и секретами профессионального успеха.
На презентации также выступят руководитель программы и выпускники, которые ответят на вопросы будущих магистрантов.
Подробнее об условиях поступления, вступительных испытаниях можно узнать здесь.
Документы на поступление в магистратуру «Инновационный менеджмент» принимаются до 21 августа.
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