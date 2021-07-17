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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1,2%
17:59 19.07.2021
В Минске розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 8565,1 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,1% розничного товарооборота города, в январе-июне 2021 г. составил 8 145,6 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 41 255,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,1% к уровню января-июня 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 706,4 млн рублей, или 120,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
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