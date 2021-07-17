В Минске розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 8565,1 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,1% розничного товарооборота города, в январе-июне 2021 г. составил 8 145,6 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 41 255,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,1% к уровню января-июня 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 706,4 млн рублей, или 120,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.