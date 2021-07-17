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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ В ПЯТЬ РАЗ - ГКНТ
17:54 19.07.2021
Объем экспорта услуг в области платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2020 году составил 125 млн долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился почти в пять раз. Об этом сообщил сегодня на открытии в Минске Летней школы Всемирной организации интеллектуальной собственности председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
По его словам, использование прав на объекты интеллектуальной собственности может приносить существенный доход как для отдельной организации, так и страны в целом.
«Несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию, первое полугодие 2021 года отмечено устойчивым ростом экспорта услуг в области платы за пользование интеллектуальной собственностью по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это говорит о востребованности отечественных разработок за рубежом, а также о том, что белорусы все больше зарабатывают на своем интеллекте», - подчеркнул Александр Шумилин.
Он также отметил, что, помимо изобретательской активности, одним из ключевых факторов экономического развития страны является уровень правовой грамотности в сфере интеллектуальной собственности, позволяющий эффективно использовать инновационный потенциал. ГКНТ активно работает по данному направлению как на международном, так и национальном уровне. Свидетельством тому является ряд совместных проектов, реализуемых национальным патентным ведомством Беларуси при поддержке ВОИС, в том числе и Летняя школа, которая проводится впервые.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, летние школы Всемирной организации интеллектуальной собственности – это учебно-образовательные мероприятия, которые организуются в различных странах мира совместно с ведомствами ИС и высшими учебными заведениями. В программе Летней школы такие вопросы, как международные и региональные патентные системы, товарные знаки и Интернет, творческие отрасли и ИС, лицензирование авторских прав, защита прав ИС, управление и оценка ИС, охрана здоровья населения, «зеленые технологии» и др.
Мероприятие проходит в Минске с 19 по 30 июля в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, а также в соответствии со стратегией Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности.
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