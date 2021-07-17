Комитет госконтроля Брестской области выявил факты завышения стоимости работ при строительстве жилья для многодетных семей (строительство ведется с государственной поддержкой).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, частные застройщики выполняли работы по строительству домов в агрогородках Пинского района.

Так, 3 подрядными организациями в расчеты стоимости выполненных работ включались материалы по ценам, превышающим сметную стоимость от 15% до 200%. Строительные материалы застройщики в 2019-2021 годах приобретали у многочисленных посредников, а также в розничной торговле с надбавками от 20% до 150%.

В частности, одна из частных компаний завысила стоимость строительно-монтажных работ (СМР) на сумму более 16 тыс. руб. при возведении домов для 5 многодетных семей в Пинском районе по причине завышения до 2 раз стоимости отдельных материалов, приобретаемых у посредников.

Например, в октябре 2020 года в стоимость дома в аг.Парохонск были включены стеновые блоки из ячеистого бетона, приобретенные застройщиком в розничном магазине г.Пинска (магазин закупил их у минской фирмы, а минская фирма – у производителя). Пройдя через 2 посредников, стоимость блоков возросла в цене на 34%.

Аналогичным образом приобретался цемент (его стоимость увеличивалась на 40%), кирпич (до 2 раз), оконные блоки (до 57%), кровельные материалы (до 25%), обои (на 39%).

К примеру, в стоимость строительства дома в аг.Валище в мае 2020 года застройщик включил кирпич силикатный по цене 0,46 рубля за одну штуку, что почти в 3 раза больше цены завода-изготовителя (0,18 рубля).

Необходимо отметить, что стоимость СМР с учетом завышенных расценок на стройматериалы предъявлялась к оплате будущим жильцам строящихся домов.

После проведенной проверки частная компания возместила суммы завышений стоимости СМР.

В настоящее время Комитет госконтроля Брестской области завершает проверки еще 2 подрядчиков, выполняющих работы по возведению домов для многодетных в Пинском районе. Эти фирмы также завышали стоимость строительных работ за счет приобретения стройматериалов у посредников.