ЭКОНОМИКА РБ

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 16,54% АКЦИЙ ОАО «ПМК-4» ПРОЙДЕТ 20 АВГУСТА

17:39 19.07.2021 20 августа 2021 г. состоится аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Минской области акций открытого акционерного общества «ПМК-4» (223034 Минская область, Минский район, Заславль, ул. Советская, 118). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском облисполкоме, размер уставного фонда ОАО «ПМК-4» составляет 18 012 рублей, или 36 024 акции номинальной стоимостью 0,5 рубля. Государству принадлежит 5958 акций, или 16,54% уставного фонда общества. К продаже на аукционе предлагаются 5 958 акций или 16,54% уставного фонда ОАО «ПМК-4». Начальная цена продажи пакета акций – 182 076,48 рубля, стартовая цена продажи –191 192,22 рубля.