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ЭКОНОМИКА РБ
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 16,54% АКЦИЙ ОАО «ПМК-4» ПРОЙДЕТ 20 АВГУСТА
17:39 19.07.2021
20 августа 2021 г. состоится аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Минской области акций открытого акционерного общества «ПМК-4» (223034 Минская область, Минский район, Заславль, ул. Советская, 118).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском облисполкоме, размер уставного фонда ОАО «ПМК-4» составляет 18 012 рублей, или 36 024 акции номинальной стоимостью 0,5 рубля. Государству принадлежит 5958 акций, или 16,54% уставного фонда общества.
К продаже на аукционе предлагаются 5 958 акций или 16,54% уставного фонда ОАО «ПМК-4».
Начальная цена продажи пакета акций – 182 076,48 рубля, стартовая цена продажи –191 192,22 рубля.
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