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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 8,4%
17:07 19.07.2021
В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 34,9 млн тонн грузов, или 108,4% к январю-июню 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 15,8 млрд тонно-километров, или 117,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот в январе-июне 2021 г. составил 4074,9 млн пассажиро-километров, или 109,7% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 308,9 млн человек, или 95,9% к январю-июню 2020 г.
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