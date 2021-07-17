В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 34,9 млн тонн грузов, или 108,4% к январю-июню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 15,8 млрд тонно-километров, или 117,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот в январе-июне 2021 г. составил 4074,9 млн пассажиро-километров, или 109,7% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 308,9 млн человек, или 95,9% к январю-июню 2020 г.