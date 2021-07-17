Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июля 2021 года выросло до 435 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 435 тыс. 020 человек 435 тыс. 020 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 480 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 658 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 546 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 101 тыс. 151 тест.