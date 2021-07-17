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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ИП УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,9%
16:29 19.07.2021
МИНСК, 19 июля /ЭКОПРЕСС/. В Витебской области по состоянию на 1 июля 2021 года количество индивидуальных предпринимателей составило 23903 и возросло к прошлому году на 674, или на 2,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, этой категорией плательщиков уплачено за 6 месяцев текущего года 24,7 млн рублей, что составило 2,6% в общих поступлениях области.
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