МИНСК, 19 июля /ЭКОПРЕСС/. В Витебской области по состоянию на 1 июля 2021 года количество индивидуальных предпринимателей составило 23903 и возросло к прошлому году на 674, или на 2,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, этой категорией плательщиков уплачено за 6 месяцев текущего года 24,7 млн рублей, что составило 2,6% в общих поступлениях области.