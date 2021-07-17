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ЭКОНОМИКА РБ


СЗАО «БЕЛДЖИ» ВЫВОДИТ НА РЫНОК НОВЫЙ КРОССОВЕР GEELY ATLAS PRO


16:21 19.07.2021

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» объявило о выводе на рынок нового SUV кроссовера С класса Geely Atlas PRO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новый Geely Atlas Pro станет уникальным предложением на рынке. Этого удалось добиться благодаря внедрению инновационных технологий и широкому набору опций. Яркий и прогрессивный облик Geely Atlas Pro был разработан международной командой дизайнеров во главе с Гаем Бургойном. В числе преимуществ этой модели — высокий уровень качества, комфорт, точность в управлении и внедорожные возможности.

Новый кроссовер Geely Atlas Pro оснащен высокоэффективным 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. с турбонаддувом и 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями или 6-ступенчатым «автоматом» от фирмы Aisin в переднеприводной версии. Силовая установка была разработана специалистами Geely совместно с инженерами Volvo. В арсенале автомобиля – система полного привода с электронно-управляемой муфтой и 4 режимами вождения для различных условий эксплуатации - Eco, Comfort, Sport, Offroad.
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