В январе-июне 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 10 804,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 45,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства - на 6%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 7,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,8%.