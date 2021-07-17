|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,8%
15:56 19.07.2021
В январе-июне 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 10 804,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 45,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства - на 6%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 7,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2021
Курсы в банках
на 19.07.2021
Конвертация в банках
на 19.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте