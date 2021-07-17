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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТКУ БАЗЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ГОСКОМИМУЩЕСТВА
15:30 19.07.2021
Разработку базы геодезических данных Беларуси обсудили на Научно-техническом совете Госкомимущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, база геодезических данных будет служить как инструментом, обеспечивающим новый уровень оперирования большим объемом геодезических данных, так и современным средством доведения до потребителей актуальных геодезических данных, реализующих национальные системы отсчета координат и высот, а также местные системы координат.
Помимо этого, доступность всех уровней потребителей информационного ресурса к качественной и достоверной геодезической информации позволит обеспечить однородность, а, следовательно, и высокую степень сопряжения, как по оперативности, так и по достоверности всей геопространственной информации, создаваемой в Беларуси.
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