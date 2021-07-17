ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 3,1%

15:03 19.07.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-июнь 2021 г. в текущих ценах составил 26,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 3,1% к уровню января-июня 2020 г.