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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ РАЗРЕШИЛ ПОСЕЩАТЬ ЛЕСА ВО ВСЕХ РАЙОНАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:48 19.07.2021
Минлесхоз разрешил посещать леса во всех районах Минской области. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
Ранее запреты были введены в 79 районах страны.
«Ситуация стабилизировалась — жара спала, посещать леса снова разрешили. Также поспособствовала дождливая погода. Во вторник, 19 июля, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди», - говорится в сообщении.
Между тем запреты и ограничения все еще действуют в 40 регионах страны.
Отслеживать ситуацию с введением запретов и ограничений на посещение лесов можно самостоятельно здесь.
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