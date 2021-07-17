Минлесхоз разрешил посещать леса во всех районах Минской области. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

Ранее запреты были введены в 79 районах страны.

«Ситуация стабилизировалась — жара спала, посещать леса снова разрешили. Также поспособствовала дождливая погода. Во вторник, 19 июля, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди», - говорится в сообщении.

Между тем запреты и ограничения все еще действуют в 40 регионах страны.

Отслеживать ситуацию с введением запретов и ограничений на посещение лесов можно самостоятельно здесь.