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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ ВПК БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ НА АВИАКОСМИЧЕСКОМ САЛОНЕ «МАКС-2021»


13:30 19.07.2021

Предприятия белорусской оборонки представят свои возможности на 15-м Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2021», который пройдет 20-25 июля 2021 года на аэродроме летно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский Московской области (Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, отечественную оборонку на МАКС-2021 представят: ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ»; ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»; ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»; УП «407 Техникс»; ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ».

На стендах будет представлен научно-технический и инновационный потенциал белорусского ВПК в авиационном сегменте, в том числе новейшие оборонные технологии и возможности в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования (разработки как легких разведывательных БЛА самолетного типа «Гриф-1», так и сверхлегких — «Бекард-1» и ударных БАК мультироторного типа «Барражирующая труба»), средств радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средств отображения информации, в том числе авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации, возможности по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации различных типов воздушных судов и по производству деталей и компонентов авиационной техники, а также образцы интегральных микросхем, устойчивых к воздействию внешних дестабилизирующих факторов и другие.

Белорусскую делегацию на выставке возглавит председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, который в рамках «МАКС-2021» проведет ряд встреч и переговоров с представителями профильных ведомств и оборонно-промышленных компаний России и других стран, в ходе которых планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, ход реализации текущих и перспективных проектов.

Руководитель Госкомвоенпрома также примет участие в работе круглого стола, в ходе которого планируется обсудить вопросы развития авиастроительной отрасли в ближайшей перспективе в рамках ЕАЭС, а также возможности по расширению межотраслевой и международной промышленной кооперации.

Отчасти из-за обусловленных пандемией ограничений МАКС обещает стать самым значимым событием аэрокосмической отрасли в выставочном календаре 2021 года.

В подмосковном авиакосмическом салоне планируют принять участие в очном и – с поправкой на эпидемиологическую обстановку – дистанционном формате более 730 экспонентов, в том числе 250 зарубежных компаний из 54 стран, из них 77 экспонентов из 18 стран будут представлены непосредственно на площадке салона.

Особенно широко в этом году будут представлены казахские компании (12 экспонентов). И это не случайно. Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан.

Крупнейшую экспозицию развернут предприятия Российской Федерации – 479 экспонентов, а также Чехии – 9, Франции – 18 и Германии – 8.
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