|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВПК БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ НА АВИАКОСМИЧЕСКОМ САЛОНЕ «МАКС-2021»
13:30 19.07.2021
Предприятия белорусской оборонки представят свои возможности на 15-м Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2021», который пройдет 20-25 июля 2021 года на аэродроме летно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский Московской области (Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, отечественную оборонку на МАКС-2021 представят: ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ»; ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»; ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»; УП «407 Техникс»; ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ».
На стендах будет представлен научно-технический и инновационный потенциал белорусского ВПК в авиационном сегменте, в том числе новейшие оборонные технологии и возможности в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования (разработки как легких разведывательных БЛА самолетного типа «Гриф-1», так и сверхлегких — «Бекард-1» и ударных БАК мультироторного типа «Барражирующая труба»), средств радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средств отображения информации, в том числе авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации, возможности по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации различных типов воздушных судов и по производству деталей и компонентов авиационной техники, а также образцы интегральных микросхем, устойчивых к воздействию внешних дестабилизирующих факторов и другие.
Белорусскую делегацию на выставке возглавит председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, который в рамках «МАКС-2021» проведет ряд встреч и переговоров с представителями профильных ведомств и оборонно-промышленных компаний России и других стран, в ходе которых планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, ход реализации текущих и перспективных проектов.
Руководитель Госкомвоенпрома также примет участие в работе круглого стола, в ходе которого планируется обсудить вопросы развития авиастроительной отрасли в ближайшей перспективе в рамках ЕАЭС, а также возможности по расширению межотраслевой и международной промышленной кооперации.
Отчасти из-за обусловленных пандемией ограничений МАКС обещает стать самым значимым событием аэрокосмической отрасли в выставочном календаре 2021 года.
В подмосковном авиакосмическом салоне планируют принять участие в очном и – с поправкой на эпидемиологическую обстановку – дистанционном формате более 730 экспонентов, в том числе 250 зарубежных компаний из 54 стран, из них 77 экспонентов из 18 стран будут представлены непосредственно на площадке салона.
Особенно широко в этом году будут представлены казахские компании (12 экспонентов). И это не случайно. Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан.
Крупнейшую экспозицию развернут предприятия Российской Федерации – 479 экспонентов, а также Чехии – 9, Франции – 18 и Германии – 8.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2021
Курсы в банках
на 19.07.2021
Конвертация в банках
на 19.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте