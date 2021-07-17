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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОШТРАФОВАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
13:00 19.07.2021
Комитет госконтроля Минской области привлек к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью, которое производит дезинфицирующие средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, при формировании отпускных цен на продукцию данный производитель не соблюдал предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей.
Так, согласно фактическим калькуляциям частной компании по отдельным дезинфицирующим средствам рентабельность достигала 200% при регламентированном постановлениями МАРТ «О регулировании цен на маски и дезинфицирующие средства» нормативе не более 10%.
Нарушения допущены в период с апреля по октябрь 2020 г.
Компания-производитель привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в двукратном размере (276,7 тысячи рублей) разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством.
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