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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЕ СУПЕРБЫСТРЫЕ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ПОЯВЯТСЯ В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ


12:49 19.07.2021

МИНСК, 19 июля /ЭКОПРЕСС/. В июле 2022 года в Минске будет запущен первый супербыстрый зарядный комплекс для электромобилей. Об этом рассказал 16 июля 2021 года на круглом столе по вопросам развития электротранспорта заместитель генерального директор ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.

По его словам, в проработке - проект по установке зарядных станций и для электробусов.

«В тех локациях, где есть спрос на зарядку электромобилей, мы планируем ставить супербыстрые комплексы как для электромобилей, так и для электробусов», - пояснил Андрей Котик.

Кроме того, в рамках сотрудничества с ПРООН будет реализован проект по установке трех супербыстрых зарядных комплексов на трассе М1.

В целом сегодня в стране 450 зарядных станций для электромобилей, к концу 2021 года их число вырастет до 600.

Андрей Котик также рассказал о смене стратегии ПО «Белоруснефть» по вопросам развития сети зарядной инфраструктуры для электромобилей.

«Мы не говорим о том, что снижаем темпы по количеству, но акцент будет сделан на качестве – это удобство и более надежная работа нашей сети», - подчеркнул он.
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