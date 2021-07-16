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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР В МИНСКЕ В ИЮНЕ ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3%


11:51 19.07.2021

В июне спрос на квартиры в Минске рос на протяжении всего месяца и в итоге количество сделок купли-продажи по сравнению с маем увеличилось на 3%.

Как пишет Realt.by, текущий уровень покупательской активности — один из самых высоких для начала лета за последние 10 лет — большее количество сделок в июне отмечалось лишь в 2016 и 2017 годах.

За I полугодие 2021 года количество проданных квартир превысило уровень первых шести месяцев 2020-го на 16%.

В то же время предложение демонстрировало отрицательную динамику: количество выставленных на продажу объектов за месяц сократилось на 4%.

Доля «однушек» в общем спросе по-прежнему остается довольно высокой — 47%. Более того, общее число сделок выросло как раз за счет роста сделок с 1-комнатными квартирами (+7% по сравнению с маем). Количество проданных 2- и 3-комнатных квартир за месяц, напротив, сократилось на 3% и 4% соответственно.

Квартирами в готовых новостройках интересовались не чаще обычного: доля сделок с ними не превышала средних для месяца 13%.

Реже чем обычно покупали квартиры в Московском и Фрунзенском районах, в то время как доля Ленинского и Октябрьского районов в июне подросла.

Покупатели большее предпочтение отдавали квартирам в современных каркасных домах, в то время как в современных и типовых «панельках», а также в старых кирпичных домах квартиры приобретали реже обычного.

Существенных изменений в уровне цен на квартиры в столице в июне не произошло — квадратный метр продавали в среднем за $1293 (+0,3% к маю).

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1354 $/м2 (+0,1% за месяц) — $ 47 тыс.; 2-комнатные квартиры: 1254 $/м2 (+0,2%) — $ 58 950; 3-комнатные квартиры: 1194 $/м2 (-0,3%) — $74 тыс.; 4-комнатные квартиры: 1114 $/м2 (-8%) — $ 88 882.

Как и в сделках, так и в предложении заметных изменений в уровне цен на квартиры за месяц не случилось: средняя цена квадратного метра квартир в июне составляла $1242, что только на 0,3% больше, чем в мае.

Данная цена предложения сильно подвержена влиянию новостроек. Расчеты произведены, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте составляла $1323 (-0,1% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1407 $/м2 (+0,1% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1329 $/м2 (+0,1%), 3-комнатные квартиры — 1266 $/м2 (-0,2%), 4-комнатные квартиры — 1243 $/м2 (без изменений).
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