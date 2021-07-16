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ЭКОНОМИКА РБ


В МАРТ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОВЕРОК В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА


11:27 19.07.2021

В первом полугодии 2021 года е контрольно-аналитические мероприятия проведены МАРТ в отношении 1312 объектов, из них в рамках мониторинга соблюдения законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения, а также наличия в реализации товаров отечественного производства – в отношении 591 объекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, по результатам мониторингов субъектам хозяйствования выдано 333 рекомендации по устранению выявленных нарушений, 55 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (реализации), работа 6 торговых объектов приостанавливалась.

Нарушения законодательства установлены в 56% объектов, подвергнутых мониторингу. При этом имеет место непринятие должных мер со стороны субъектов в части выполнения полученных по итогам мониторинга рекомендаций об устранении нарушений, в связи с чем к административной ответственности привлечено 40 виновных лиц.

Проведена 21 проверка субъектов хозяйствования, в том числе: 9 выборочных и 12 внеплановых проверок. По фактам выявленных в ходе проверок нарушений в отношении 6 объектов 6 субъектов хозяйствования МАРТ были выданы предписания о приостановлении работы объектов.

В рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке по состоянию на 15 июля МАРТ установлено 117 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования (в том числе 37 фактов нарушения требований постановления № 100), направлено 35 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений, назначено 5 внеплановых проверок.

Кроме того, привлечено к административной ответственности 129 виновных лиц (в том числе по материалам 2020 года), из них: 29 виновных лиц - по фактам нарушений требований постановления № 100.

Наложены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 199,7 тыс. рублей (в том числе по материалам 2020 года).

Меры административной ответственности, а также профилактического характера в форме предупреждения по факту административного проступка применены в общей сложности к 638 виновным лицам.
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