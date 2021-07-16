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ЭКОНОМИКА РБ
К КОНЦУ ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПУСК ПЕРВОЙ ПАРТИИ БЕЛОРУССКИХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
11:12 19.07.2021
Выпуск первой партии белорусских электромобилей планируется к концу года. Об этом рассказал 16 июля 2021 года на круглом столе по вопросам развития электротранспорта первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько.
«Есть договоренности с компанией «БЕЛДЖИ» о выпуске первой тысячи электромобилей. Мы ожидаем ее к концу года, - отметил замминистра. - Модель у нас уже есть, сейчас проводится ее тестирование. На сайте компании принимаются заказы».
«Первая промышленная партия необходима для того, чтобы изучить этот рынок, показать новую модель, привить культуру к покупке электромобиля с помощью системы кредитования и лизинга», - добавил он.
Сергей Гунько также напомнил, что совместно с Министерством экономики разработан проект указа, предусматривающий налоговые и иные льготы для юрлиц при покупке электромобиля, а также стимулирующие меры для физлиц. Сейчас документ находится на согласовании.
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