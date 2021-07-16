|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ 27,9 МЛРД РУБЛЕЙ
10:47 19.07.2021
В Беларуси розничный товарооборот в первом полугодии 2021 г. составил 27,9 млрд. рублей, или 100,01% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,4 рубля против 14,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,2% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2021 г. составил 25,7 млрд рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В первом полугодии 2021 г. оптовый товарооборот составил 61,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,5% к уровню первого полугодия 2020 г.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2021 г. составил 1,5 млрд рублей, или 119,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2021
Курсы в банках
на 19.07.2021
Конвертация в банках
на 19.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте