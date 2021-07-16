В Беларуси розничный товарооборот в первом полугодии 2021 г. составил 27,9 млрд. рублей, или 100,01% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,4 рубля против 14,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,2% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2021 г. составил 25,7 млрд рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В первом полугодии 2021 г. оптовый товарооборот составил 61,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,5% к уровню первого полугодия 2020 г.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2021 г. составил 1,5 млрд рублей, или 119,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2020 г.