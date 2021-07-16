Минздрав запретил использовать платных посредников для записи на ПЦР-исследования. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В Министерстве здравоохранения Республики Беларусь подписан приказ № 880 от 16.07.2021 г., которым введен запрет на использование посредников при записи на проведение платных исследований на инфекцию COVID-19 в организациях государственной системы здравоохранения. Речь идет о проведении ПЦР-тестирования для граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

В документе отмечено, что организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на инфекцию COVID-19 на платной основе, должны заключать договора именно с гражданином, выезжающим за пределы страны.

Если же речь идет о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить от туроператора список лиц, выезжающих за пределы Беларуси. В нем должны быть указаны - Ф.И.О., дата вылета, дата, к которой необходимо получение результатов тестирования, документы, подтверждающие вылет физического лица, другая информация. Договор оказания платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности.

Ведомство уточняет, что оплатить услугу по проведению исследований на инфекцию COVID-19 (в том числе безналичным путем ЕРИП или др.) могут непосредственно физические лица, получающие данную платную медицинскую услугу по действующему прейскуранту организаций государственной системы здравоохранения.

Напомним, что сейчас ПЦР-исследования для граждан, выезжающих за пределы Беларуси, проводят 56 лабораторий системы здравоохранения.