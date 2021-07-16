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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗАРЯДНЫМИ СТАНЦИЯМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 2020 ГОДУ ВЫРОС В БЕЛАРУСИ ВДВОЕ


09:40 19.07.2021

Объем отпуска электроэнергии зарядными станциями для электромобилей в 2020 году вырос вдвое по сравнению с 2019 годом – до 7,7 млн. кВтч. Об этом рассказал 16 июля 2021 года на круглом столе по вопросам развития электротранспорта заместитель министра энергетики Денис Мороз на круглом столе.

По его словам, за шесть месяцев 2021 года отпуск электроэнергии зарядными станциями увеличился на 24% к соответствующему периоду прошлого года.

«Для оценки возможности подключения к электрическим сетям энергоснабжающими организациями проведена работа по ревизии загрузки всех трансформаторов и автотрансформаторов белорусской энергосистемы, - отметил замминистра. - Считаем, что для оптимизации материальных и временных затрат установка электрозарядных станций должна осуществляться в первую очередь вблизи подстанций, где имеется соответствующий резерв мощности».

Денис Мороз добавил, что энергоснабжающие организации не только участвуют в создании зарядной инфраструктуры, но и сами являются пользователями электромобилей. С 2019 года ими закуплено и эксплуатируется девять электрокаров.
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