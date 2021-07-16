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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 1,3%
09:30 19.07.2021
Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в январе-июне 2021 г. перевезено 184,1 млн тонн грузов, или 98,7% к январю-июню 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 59,4 млрд тонно-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовались 780,9 млн человек, или 94,9% к январю-июню 2020 г.
Пассажирооборот составил 9416,7 млн пассажиро-километров, или 103,4% к соответствующему периоду 2020 года.
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