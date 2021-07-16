За 1 полугодие 2021 года налоговые органы Могилевской области направили 1659 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них 1124 – в адрес организаций, 535 – индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 8,8 млн рублей, в том числе организациями – 8,2 млн рублей и индивидуальными предпринимателями – 0,6 млн рублей.

Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).