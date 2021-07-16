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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 8,8 МЛН РУБЛЕЙ
18:03 16.07.2021
За 1 полугодие 2021 года налоговые органы Могилевской области направили 1659 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них 1124 – в адрес организаций, 535 – индивидуальным предпринимателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 8,8 млн рублей, в том числе организациями – 8,2 млн рублей и индивидуальными предпринимателями – 0,6 млн рублей.
Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).
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