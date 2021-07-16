В январе-июне 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1685,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1628,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 166,4 тыс. тонн, молока – 978,9 тыс. тонн, яиц получено 284,6 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,9% молока и 83,1% производства яиц.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 871,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 291,8 тыс. голов. Численность свиней составила 343 тыс. голов.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 548,5 тыс. тонн кормовых единиц, что на 5,2% больше, чем на 1 июля 2020 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 8,4 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2020 г. – 8,1 центнера).