Выдача сертификатов Централизованного тестирования стартовала 16 июля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС, в университете, это касается только тех абитуриентов, кто сдавал дисциплины в БГУ.

Сертификаты можно получить 16, 17, 19 июля с 9.00 до 17.00, а также 20 июля – 11 августа с 9.00 до 18.00 (ул. Ленинградская, 16).

Чтобы забрать сертификат, абитуриент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ об общем среднем образовании (аттестат), а также пропуск, на котором стоит отметка о прохождении ЦТ.

Отметим, всего в ЦТ на базе БГУ приняло участие более 11 тыс. абитуриентов. Также сегодня в университете проходит второй резервный день для сдачи тестирования. Первый прошел 14 июля, а третий запланирован на 18 июля.

Все три резервных дня для поступающих из Минской области проходят в БГУ.