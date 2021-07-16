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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРТИФИКАТЫ ЦТ В БГУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДО 11 АВГУСТА
17:41 16.07.2021
Выдача сертификатов Централизованного тестирования стартовала 16 июля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС, в университете, это касается только тех абитуриентов, кто сдавал дисциплины в БГУ.
Сертификаты можно получить 16, 17, 19 июля с 9.00 до 17.00, а также 20 июля – 11 августа с 9.00 до 18.00 (ул. Ленинградская, 16).
Чтобы забрать сертификат, абитуриент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ об общем среднем образовании (аттестат), а также пропуск, на котором стоит отметка о прохождении ЦТ.
Отметим, всего в ЦТ на базе БГУ приняло участие более 11 тыс. абитуриентов. Также сегодня в университете проходит второй резервный день для сдачи тестирования. Первый прошел 14 июля, а третий запланирован на 18 июля.
Все три резервных дня для поступающих из Минской области проходят в БГУ.
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