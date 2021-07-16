Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-июне 2021 года составили 54,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, эта категория плательщиков за январь-июнь 2021 года внесла в бюджет 1106,4 млн рублей, из них организации – 1054,8 млн рублей, или 51,6%, индивидуальные предприниматели – 51,6 млн рублей, или 2,6%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличены на 8,4%, или на 85,3 млн рублей.

От физических лиц за январь-июнь 2021 года поступило 76,2 мл рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления в текущих ценах увеличены на 21,8%, или на 13,6 млн рублей.