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ЭКОНОМИКА РБ


НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СФОРМИРОВАЛ 54,2% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


17:28 16.07.2021

Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-июне 2021 года составили 54,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, эта категория плательщиков за январь-июнь 2021 года внесла в бюджет 1106,4 млн рублей, из них организации – 1054,8 млн рублей, или 51,6%, индивидуальные предприниматели – 51,6 млн рублей, или 2,6%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличены на 8,4%, или на 85,3 млн рублей.

От физических лиц за январь-июнь 2021 года поступило 76,2 мл рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления в текущих ценах увеличены на 21,8%, или на 13,6 млн рублей.
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