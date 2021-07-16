Прием документов от абитуриентов начинается 20 июля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС, в университете, ведущий вуз страны планирует принять 5091 студента (в 2020 году принято 5100).

На дневную бюджетную форму план составляет 2199 человек (в 2020 году принято 2141). Доля естественнонаучных специальностей в плане приема составляет 65,2%, социально-экономических и гуманитарных специальностей – 34,8 %.

На заочную бюджетную форму планируется принять 231 студента (в 2020 году принято 218).

План приема на платную форму обучения: на дневную форму – 1794 (в 2020 году принято 1856); на заочную форму – 736 (в 2020 году принято 680); на заочную форму для получения второго высшего образования – 131 (в 2020 году принято 132).

На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования выделено 352 места (в 2020 году принято 310), из них на дневную форму – 45, на заочную форму – 307.

На педагогические направления специальностей: биология, география, химия, математика, белорусская и русская филология осуществляется прием без вступительных испытаний следующих категорий абитуриентов:

– медалисты или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили. План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 155 мест (в 2020 году – 166).

В этом году по целевому приему выделено 32 места, (2020 год – 32). Целевой прием осуществляется по 9 специальностям.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ подача документов будет осуществляться с 20 по 26 июля.

Прием документов от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и поступающих на педагогические специальности, с 20 по 22 июля.

Подача документов на платную форму открыта до 9 августа.

Как и в прошлом году, в БГУ будет осуществлен набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ–ДПУ (Даляньский политехнический университет) (СИБД) по специальностям «Физика (производственная деятельность)», «Механика и математическое моделирование» и «Мировая экономика». Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3 курса ряд дисциплин – на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники совместного белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. Всего в текущем году в институт планируется принять на дневную форму обучения 60 человек (в 2020 году – 60).

Также с 20 июля начинается приемная кампания в Юридическом колледже БГУ. В этом году на дневную форму обучения за счет средств бюджета на основе общего базового образования планируют зачислить 25 человек, а на условиях оплаты – 75. На основе общего среднего образования план на бюджет составляет 25 человек и столько же на платную форму обучения.

Прием документов на дневную форму получения образования за счет средств бюджета на основе 9 классов будет осуществляться с 20 июля по 3 августа, на условиях оплаты – по 14 августа; на основе общего среднего образования за счет средств бюджета – по 12 августа, на условиях оплаты – по 17 августа. В нынешнем году набор на заочную форму обучения не запланирован.

Абитуриенты, поступающие на основе общего базового образования, зачисляются по конкурсу среднего балла свидетельства об общем базовом образовании. Зачисление на основе общего среднего образования пройдет по конкурсу общей суммы баллов ЦТ (белорусский или русский язык и обществоведение) и среднего балла документа об образовании.

Обучение в Юридическом колледже БГУ ведется по специальности «Правоведение». Срок обучения на основе общего базового образования составляет 2 года 10 месяцев и общего среднего образования – 1 год 10 месяцев.

Отметим, поступающие могут воспользоваться личным кабинетом абитуриента. Его функционал позволяет сократить время подачи документов, заранее заполнить и распечатать заявление, электронную анкету, а также загрузить фотографию. Абитуриенты напрямую обращаются с пакетом документов в секретариат приемной комиссии выбранного факультета и после активизации кабинета отслеживают проходные баллы в онлайн-режиме.