Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за первое полугодие 2021 г. в текущих ценах составил 78,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню первого полугодия 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%.