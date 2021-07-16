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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ВВП БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ 3,3%
16:52 16.07.2021
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за первое полугодие 2021 г. в текущих ценах составил 78,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню первого полугодия 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%.
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