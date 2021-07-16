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ЭКОНОМИКА РБ


БИРЖЕВОЙ ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ВЫРОС В 2 РАЗА


16:47 16.07.2021

За 1-е полугодие 2021 г. сумма сделок между субъектами хозяйствования Российской Федерации и Республики Беларусь на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) составила 63 млн USD, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, наиболее востребованными белорусскими товарами на российском рынке были сливочное масло, сухое молоко и строительные материалы. На эту продукцию пришлось около 90% от общего объема экспорта, который с начала года увеличился в 3,7 раза и достиг 30,4 млн USD.

В импорте товаров из России преобладал черный металлопрокат и уголь. Удельный вес этих позиций составил более 85%, или 24,5 млн USD, при этом общая сумма импортных сделок выросла на 15% по сравнению с 1-м полугодием 2020 г.

«Одним из важнейших факторов, положительно повлиявших на рост объемов биржевой торговли с Россией, стала активизация работы с компаниями из регионов. С начала года на биржевую площадку пришли 126 новых участников. При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с субъектами хозяйствования Ленинградской, Московской и Смоленской областей. В денежном выражении это 28,6 млн USD, 7,2 млн USD и 5,5 млн USD соответственно. Лидерство Ленинградской области обусловлено, с одной стороны, значительными объемами закупок белорусского цемента и молочной продукции, а с другой – поставками угля для нужд белорусских предприятий. Отдельного упоминания заслуживают Новосибирская и Ивановская области России. Первая является крупнейшим покупателем белорусского сухого молока, а вторая – сливочного масла», – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.
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