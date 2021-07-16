В январе-июне 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2151,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2110,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 261,8 тыс. тонн, молока – 1 010,2 тыс. тонн, яиц получено 619,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 89,8% производства яиц.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 607,3 тыс. тонн кормовых единиц, или 96,3% к 1 июля 2020 г. В расчете на условную голову скота (без свиней и птицы) для общественного поголовья их заготовлено 8,5 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2020 г. – 8,7 центнера).

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 947,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 327,4 тыс. голов. Численность свиней составила 667,4 тыс. голов.