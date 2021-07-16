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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ


15:50 16.07.2021

На 1 июля 2021 года количество жителей Гродненской области, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 610 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, если на 1 июля 2020 года количество их составляло 5167 человек, то на начало июля текущего года – 5777.

Поступило в бюджет единого налога от данной категории плательщиков 859,6 тыс. рублей.

Более чем на 29% возросло число граждан, оказывающих парикмахерские услуги. За 1 полугодие 2021 года их количество составило 1665 человек, за аналогичный период 2020 года – 1290.

Репетиторские услуги оказывают 765 человек или на 68 больше, чем за 1 полугодие 2020 года.

Наблюдается рост числа плательщиков, оказывающих услуги фотосъемки. На налоговом учете состоит 100 таких плательщика, что на 26 больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На налоговом учете состоит 358 граждан, оказывающих услуги по уходу за взрослыми и детьми, что на 84 человека больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в городе Гродно (1891), в Лидском (883), Волковысском (441), Сморгонском (348) и Слонимском (322) районах.
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