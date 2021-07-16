Неиспользуемое административно-хозяйственное здание в Витебске (ул.К.Маркса, 2) бывшее общежитие РУП ”Витебское отделение Белорусской железной дороги“), выставлялось на аукцион уже в 4-й раз, объект начал продаваться с апреля 2021 года.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, на объявленный 15 июля аукцион со снижением начальной цены продажи недвижимого имущества на 80% были зарегистрированы два участника. Победителю аукциона, гражданину Беларуси, здание с правом заключения договора аренды земельного участка было продано за 129 870 рублей.

Этот аукцион стал уже 59-м результативным в текущем году, на которых всего было продано 62 объекта на общую сумму 1888,8 тыс. рублей. По-прежнему наибольшим спросом пользуются объекты, выставляемые за базовую величину – таких аукционов было 34.