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ЭКОНОМИКА РБ
С 4-Й ПОПЫТКИ ПРОДАНО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ В ВИТЕБСКЕ
15:23 16.07.2021
Неиспользуемое административно-хозяйственное здание в Витебске (ул.К.Маркса, 2) бывшее общежитие РУП ”Витебское отделение Белорусской железной дороги“), выставлялось на аукцион уже в 4-й раз, объект начал продаваться с апреля 2021 года.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, на объявленный 15 июля аукцион со снижением начальной цены продажи недвижимого имущества на 80% были зарегистрированы два участника. Победителю аукциона, гражданину Беларуси, здание с правом заключения договора аренды земельного участка было продано за 129 870 рублей.
Этот аукцион стал уже 59-м результативным в текущем году, на которых всего было продано 62 объекта на общую сумму 1888,8 тыс. рублей. По-прежнему наибольшим спросом пользуются объекты, выставляемые за базовую величину – таких аукционов было 34.
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