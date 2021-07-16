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ЭКОНОМИКА РБ


В МАГИСТРАТУРУ БГУ ПРИНЯТО 535 ЧЕЛОВЕК


15:15 16.07.2021

В БГУ состоялось зачисление в магистратуру на бюджетную и платную форму обучения на основные факультеты, в Институт теологии и Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС, в университете, на дневную бюджетную форму зачислен 381 магистрант (в 2020 г. – 383). Здесь конкурс остался на уровне прошлого года и составил 1,2 человека на место.

Без экзаменов принято 17 человек, среди которых 14 иностранных граждан по межправительственным соглашениям и грантам Республики Беларусь и три лауреата специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Среди зачисленных 95 человек окончили университеты с отличием.

На заочную бюджетную форму принято 58 магистрантов (в 2020 г. – 46) при конкурсе 1,5 человека на место (в 2020 г. – 1,7).

На дневную платную форму зачислено 77 магистрантов (в 2020 г. – 98), на заочную платную форму обучения зачислено 19 магистрантов (в 2020 г. – 23).

Прием на платную форму обучения на специальности II ступени Института бизнеса БГУ продолжается по 21 августа.
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