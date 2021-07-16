|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МАГИСТРАТУРУ БГУ ПРИНЯТО 535 ЧЕЛОВЕК
15:15 16.07.2021
В БГУ состоялось зачисление в магистратуру на бюджетную и платную форму обучения на основные факультеты, в Институт теологии и Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС, в университете, на дневную бюджетную форму зачислен 381 магистрант (в 2020 г. – 383). Здесь конкурс остался на уровне прошлого года и составил 1,2 человека на место.
Без экзаменов принято 17 человек, среди которых 14 иностранных граждан по межправительственным соглашениям и грантам Республики Беларусь и три лауреата специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Среди зачисленных 95 человек окончили университеты с отличием.
На заочную бюджетную форму принято 58 магистрантов (в 2020 г. – 46) при конкурсе 1,5 человека на место (в 2020 г. – 1,7).
На дневную платную форму зачислено 77 магистрантов (в 2020 г. – 98), на заочную платную форму обучения зачислено 19 магистрантов (в 2020 г. – 23).
Прием на платную форму обучения на специальности II ступени Института бизнеса БГУ продолжается по 21 августа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2021
Курсы в банках
на 16.07.2021
Конвертация в банках
на 16.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте