Почти 3,5 тыс. безбилетных граждан привлечено к административной ответственности контролерами-ревизорами пассажирских поездов Белорусской железной дороги за 6 месяцев 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, контролеры провели в первом полугодии 28 896 проверок в поездах. Основное внимание уделялось поездам городских и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96,7% от общего количества проведенных проверок. В результате взыскано штрафа и тарифа на сумму 82,9 тысячи рублей.

Белорусская железная дорога продолжает работу по усилению контроля оплаты проезда в поездах. В частности, запланировано проведение групповых проверок, декад сплошного контроля, в ходе которых проверяется до 90% поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на контролируемом участке, а также организация сплошного контроля на всем пути следования поездов региональных линий экономкласса.

Штраф за безбилетный проезд составляет: в поездах городских линий - от 0,5 до 1 базовой величины; в поездах региональных линий - 0,7 базовой величины, в поездах межрегиональных и международных линиях - 1 базовую величину.

Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с законодательными актами запрещены, влекут наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

В настоящее время базовая величина установлена в размере 29 рублей.