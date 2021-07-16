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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ
14:12 16.07.2021
Малый и средний бизнес столицы за январь-июнь 2021 года внес в бюджет 3,1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данный круг плательщиков обеспечил 39,3% консолидированных поступлений столицы.
Всего в Минске зарегистрировано 122,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 0,5%.
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