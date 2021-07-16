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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО 1276 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 – МИНЗДРАВ
13:38 16.07.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июля 2021 года выросло до 432,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 432 тыс. 388 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 425 тыс. 907 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1361 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3306 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1276 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 511 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 054 тыс. 581 тест.
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