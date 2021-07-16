Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июля 2021 года выросло до 432,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 432 тыс. 388 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 425 тыс. 907 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1361 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3306 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1276 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 511 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 054 тыс. 581 тест.