ЭКОНОМИКА РБ

В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОСТУПИЛО 1,6 МЛН РУБЛЕЙ

13:23 16.07.2021 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-май 2021 года составила 1,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это составляет 0,2% в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).