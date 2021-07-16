На 1 июля в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 93,7 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,5 тыс. организаций и 68,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, количество таких субъектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,7%.

От данной категории плательщиков поступило 323,0 млн рублей, в том числе от организаций – 240,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 82,8 млн рублей.