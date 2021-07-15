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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РАССКАЗАЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
12:51 16.07.2021
Министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии сегодня Дня электротранспорта в парке «Великий камень» рассказал журналистам о восстановлении работы первого энергоблока БелАЭС.
Как сообщалось, 12 июля на первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора. Блок отключен от сети. Действием автоматики, в соответствии с проектным алгоритмом, реакторная установка была разгружена до минимально контролируемого уровня мощности (1%) без срабатывания аварийной защиты. Электроснабжение потребителей не нарушалось.
«С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению», - пояснил Виктор Каранкевич.
По его словам, будет проведена детальная диагностика всех систем и технологических узлов турбогенератора.
«Эти работы будут выполняться поэтапно. По их завершению блок будет снова включен в работу», - добавил министр.
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