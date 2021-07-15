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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 20 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯХ
12:13 16.07.2021
20 июля Комитет госконтроля Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» по вопросам организации летнего отдыха и качества питания детей в оздоровительных лагерях региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 11.00 до 12.00 по телефону 8(0232) 23-83-96 могут сообщить информацию о проблемных вопросах, касающихся организации и качества питания детей в летних лагерях.
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