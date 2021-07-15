ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 20 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯХ


12:13 16.07.2021

20 июля Комитет госконтроля Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» по вопросам организации летнего отдыха и качества питания детей в оздоровительных лагерях региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 11.00 до 12.00 по телефону 8(0232) 23-83-96 могут сообщить информацию о проблемных вопросах, касающихся организации и качества питания детей в летних лагерях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2021
валюта курс
EUR 3.0112
USD 2.5442
RUB 3.4317
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0112 -0.01
USD 2.5442 -0.0171
RUB 3.4317 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9880 2.9900
USD 2.5320 2.5360
RUB 3.4050 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 16.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 87.5000 87.9000
USD/RUB 74.1500 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте