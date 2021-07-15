Официальный дилер холдинга «АМКОДОР» в Липецкой области ООО «Липецкоблснаб» представил технику на выставке «День поля», которая 15-16 июля проходит в Липецкой области на базе областной сортоиспытательной станции Бруслановка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», на выставке представлен погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 332С, который предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ.

Погрузчик универсальный АМКОДОР 342C - представляет собой комплекс высокопроизводительного оборудования, в любое время года быстро и качественно осуществляет множество работ в сельском, а также лесном хозяйствах, гражданском и дорожном строительстве.

Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 527 - многоцелевая машина компактного класса, которая предназначена для выполнения работ в сельском хозяйстве, где требуется эффективная работа в ограниченном пространстве.

Кроме того, на выставке представлен кормосмеситель-раздатчик В-МИКС-9Н-1Ш, предназначенный для приготовления сбалансированных кормосмесей, транспортирования и раздачи приготовленной кормосмеси в кормушки или на кормовой стол.