ЭКОНОМИКА РБ

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОСТУПИЛО 876,5 МЛН РУБЛЕЙ

11:26 16.07.2021 Бюджет региона в первом полугодии 2021 года сформирован с участием 19725 организаций, 36204 индивидуальных предпринимателей и 520925 физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, в целом в консолидированный бюджет Брестской области поступило 876,5 млн рублей. Основной объем платежей или 59,4% бюджета области (520,6 млн. рублей) обеспечили субъекты предпринимательства государственного сектора экономики (государственные унитарные предприятия – около 28%, акционерные общества –13%, учреждения – 16%). Доля организаций негосударственного сектора экономики составила 32,7% (286,5 млн рублей). За счет индивидуальных предпринимателей и физических лиц сформировано 4,7% (41,3 млн рублей) и 3,2% (28,1 млн рублей) всех поступлений соответственно.