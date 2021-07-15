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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОСТУПИЛО 876,5 МЛН РУБЛЕЙ
11:26 16.07.2021
Бюджет региона в первом полугодии 2021 года сформирован с участием 19725 организаций, 36204 индивидуальных предпринимателей и 520925 физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, в целом в консолидированный бюджет Брестской области поступило 876,5 млн рублей.
Основной объем платежей или 59,4% бюджета области (520,6 млн. рублей) обеспечили субъекты предпринимательства государственного сектора экономики (государственные унитарные предприятия – около 28%, акционерные общества –13%, учреждения – 16%).
Доля организаций негосударственного сектора экономики составила 32,7% (286,5 млн рублей).
За счет индивидуальных предпринимателей и физических лиц сформировано 4,7% (41,3 млн рублей) и 3,2% (28,1 млн рублей) всех поступлений соответственно.
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