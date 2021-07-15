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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 4 ТЫСЯЧ


10:59 16.07.2021

Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии Дня электротранспорта в парке «Великий камень».

«За первое полугодие 2021 года в страну ввезено 2112 электромобилей – это чуть больше, чем за весь прошлый год (1810 авто). Растет объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электромобилей – за пять месяцев текущего года он составил 3,8 млн кВтч, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал министр.

По городским маршрутам курсирует более 100 электробусов.

Ежегодно их количество будет расти. Это предусмотрено Комплексной программой развития электротранспорта. По прогнозам, к концу 2025 года доля городского пассажирского электротранспорта в общем количестве городского пассажирского транспорта может увеличиться до 43%.

Как информирует Telegram-канал Минэнерго, День электротранспорта собрал в парке «Великий камень» широкий круг предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом. На выставке представлены как легковые авто, так и спецтехника на электротяге. К примеру, льдозаливочная машина МТЗ. В числе экспонатов – электробусы «Белкоммунмаш» и МАЗ, одни из последних моделей электромобилей Tesla, BMW, Chevrolet. Здесь можно увидеть и самый маленький электромобиль в Беларуси, а также новые модели электромотоциклов, электроскутеров и электровелосипедов.
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