В Беларуси в I полугодии 2021 года поступило 253 заявки на выдачу патентов на изобретения, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, из них поступила 201 заявка на выдачу патентов Республики Беларусь (рост на 7,5%); 4 2 заявки на выдачу Евразийских патентов (рост на 7,7%); 10 международных заявок по процедуре РСТ (рост на 100%);175 заявок на выдачу патентов на полезные модели (рост на 6,7%); 121 заявка на выдачу патентов на промышленные образцы (рост на 11,0%); 4 заявки на регистрацию топологий интегральных микросхем (рост на 33,3%).

Количество поданных заявок на выдачу патентов на сорта растений осталось на том же уровне (14 заявок).

Вместе с тем в отношении товарных знаков по некоторым показателям установлено падение количества поданных заявок на их регистрацию. Так, всего было подано 3895 заявок (падение на 13,1%).

По национальной процедуре регистрации товарных знаков поступило 1497 заявок (падение на 14,0%). По международной процедуре регистрации обозначений поступило 2398 заявок (падение на 12,5%).

В I полугодии 2021 года был зарегистрирован 331 договор о передаче прав на объекты права промышленной собственности (рост на 4,7%).

В отношении коллективного управления имущественными правами авторов и иных правообладателей за I полугодие 2021 года достигнуты следующие показатели.

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) осуществлял свои полномочия по коллективному управлению имущественными правами в рамках 6718 действующих договоров (рост на 3,0%).

Всего собрано авторского вознаграждения на сумму 2773818,38 белорусских рублей (рост на 3,6%).

При этом из них на территории Беларуси в интересах авторов и правообладателей, правами которых управляет НЦИС, собрано вознаграждение в общем размере 2700847,38 белорусских рублей (рост на 1,3%). От иностранных организаций по коллективному управлению, с которыми у НЦИС установлены договорные отношения о взаимном представительстве интересов, в пользу авторов и правообладателей, передавших свои имущественные права в коллективное управление НЦИС, поступило вознаграждения на сумму в 72970,40 белорусских рублей (рост на 586,9%).

Отмечается рост собранного вознаграждения по следующим секторам использования произведений: технология ОТТ - на 694,4%; публичное исполнение аудиовизуальных произведений - на 111,5%; эфирное телерадиовещание - на 25%; IP-телевидение - на 24,8%; фоновая музыка - на 11,8%.