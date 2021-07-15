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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,3%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 8,3%


10:29 16.07.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,3%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 108,3%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,8% и 113,2% соответственно, промежуточные товары – 102,1% и 121,9%, потребительские товары – 100,9% и 104% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99,3%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 106,7%, в том числе в растениеводстве – 95,3% и 107,1% соответственно, животноводстве – 100,1% и 106,6%.
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