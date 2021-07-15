В настоящее время техническими специалистами филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» на базе филиала «Белорусская ГРЭС» проводится испытание оборудования для создания программно-определяемой сети передачи данных SD-WAN (software-defined networking in a wide area network, SD-WAN).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Витебскэнерго», SD-WAN нацелена на улучшение эксплуатационных качеств корпоративной сети передачи данных за счет абстракции сетевого оборудования от механизмов управления им.

Данная технология актуальна для системы РУП «Витебскэнерго», так как имеет разветвленную сеть территориально удаленных филиалов и энергообъектов. Из-за физических ограничений, накладываемых временем распространения сигналов на большие расстояния, а также необходимости интеграций нескольких поставщиков услуг для покрытия глобальных географических зон, традиционные WAN сталкиваются с серьезными оперативными проблемами, такими как перегрузки сети, неоптимальные маршруты трафика, вариативность задержки пакетов, потери пакетов, и даже перебои в обслуживании. Продукты SD-WAN предназначены для решения этих проблем.

SD-WAN – это решение обеспечивающее высокопроизводительный и надежный доступ филиалов к облачным услугам, частным ЦОД и корпоративным приложениям на основе модели «ПО как услуга».